В Тюменской области пассажирооборот снизился на 3,4 % за пять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 3,4 % снизился объем пассажирооборота в Тюменской области за пять месяцев 2024 г. В суммарном выражении показатель на автопредприятиях составил 567,1 млн пассажиро-километров.

При этом по информации Тюменьстат, за пять месяцев в Югре пассажирооборот вырос на 7,5 %, до 173,9 млн пассажиро-километров. Наибольший прирост – плюс 15,7 % зафиксировали на Ямале. Транспортники выполнили объем в 67,5 млн пассажиро-километров.

По оценке отделения Банка России по Тюменской области, значительный рост пассажирооборота в этих двух регионах произошел за счет развития дорожной сети в труднодоступных местностях. А также из-за ввода новых автомобильных дорог – трассы от Сургута до Салехарда.

Вместе с тем годовой темп прироста цен на транспортные услуги в июне в Тюменской области составил 22 %, в Югре – 19 %, на Ямале – 17 %. Перевозчики во всех сферах деятельности пассажирского транспорта отмечают затруднения с ремонтом техники, высокие процентные ставки по кредитам, увеличение издержек на горюче-смазочные материалы, запчасти и комплектующие. Остро ощущается нехватка кадров. Все это оказывает влияние на уровень цен, говорится в июльском докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".