Итальянских гусей, персиковых фландеров и охотничьих фазанов разводят школьники в Тобольске

| Фото: vk.com/tobrayon | Фото: vk.com/tobrayon

Школьники Тобольского района – победители и обладатели грантов проекта "Школьный агростартап" - занимаются разведением редких пород гусей, кур, кроликов, фазанов. Виктория Голденкова из с. Верхние Аремзяны, которая разводит гусей, рассказала главе муниципалитета Леониду Митрюшкину о своих планах.

"Гуси – мои любимые птицы. Они умные, сами организовываются, за ними интересно наблюдать, как они купаются и ныряют. Две породы у нас сейчас - Линда и Русские белые. Еще хочу взять породу Итальянскую. Я изначально хотела такую, но у нас в районе ее нет. Хочу еще раз попробовать участвовать в агростартапе", - уточнила Виктория.

Софья Шиндина из с. Карачино увлечена кроликами. Грант позволил ей приобрести серых фландеров, на подходе персиковые, сообщила она Леониду Митрюшкину. "Мы кроликов взяли подрощенных, кормим их специальным сбалансированным кормом", - добавила школьница.

В хозяйстве Богдана Шульмана из Воргушино насчитывается 13 кур разных пород и петух. "Серые куры – доминанты, у них крупные яйца, в них можно встретить два желтка. Ожидаем новую партию кур", - сказал он. Кстати, парень нашел способ избавить кур от того, чтобы не клевали друг друга - подвесил кочан капусты.

Побывал глава Тобольского района и у Вячеслава Голденкова в с. Верхние Аремзяны. Он второй год разводит разных фазанов. Всего на сегодня у него 14 взрослых фазанов и 14 – молодняка.

"Серебряные самец и самка, есть также румынские и охотничьи. Жители из разных деревень покупают охотничьих фазанов. Фазаньи яйца больше нравятся, чем куриные, в них желток нежнее", - поделился Вячеслав.

По словам Леонида Митрюшкина, грантовому проекту для сельских школьников всего три года, но каждый раз кратно увеличивается размер призового фонда и количество участников.

"Удивительно, что все - из больших семей, в каждой растут по пять ребятишек. Благодарен родителям, что помогают детям реализовать проект. Им очень важна поддержка: начать дело - самое сложное", - отметил глава.