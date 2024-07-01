В Тюменской области земельные участки подорожали на 80 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 80 % подорожали земельные участки в Тюменской области за год. Это третий результат по стране. Наибольший прирост только в Калмыкии – в 2,5 раза и на Алтае – в 2 раза, подсчитали в "Циан".

Всего в Тюменской области на продажу выставили 3,8 тыс. земельных участков. Средняя цена за сотку составляет 225 тыс. рублей.

Самая высокая стоимость участков летом 2024 г., помимо Москвы и Санкт-Петербурга - около 1 млн 100 тыс. рублей за сотку, в Дагестане - 810 тыс. рублей, на Ямале - 540 тыс. рублей.

Наиболее дешевые участки в Курганской, Новгородской, Псковской, Кировской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях, Еврейской АО - там средняя стоимость сотки составляет менее 50 тыс. рублей.

При этом половина всех предложений о продаже земельных участков приходится на 10 регионов. В лидерах по объему предложения Московская и Ленинградская области, южные регионы с большой численностью населения - Краснодарский край, Ростовская область, Крым. А также регионы с миллионными агломерациями – Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, Татарстан и Башкортостан.