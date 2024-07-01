Максим Афанасьев: фонтан в Славянском сквере демонтируют, построят новый

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Фонтан в Славянском сквере по ул. Тульской Тюмени создавали энтузиасты без полноценного проекта. Кроме того, оборудование слишком старое и потому будет демонтировано, написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Новый проект предусматривает в сквере фонтан-ручей. В этом году или в будущем это будет, пока не готов сказать. В сквере начались работы по благоустройству. Они проводятся с привлечением внебюджетных средств", - уточнил он.

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Современную транзитную территорию с возможностью спокойного отдыха создают по итогам ремонта. Осенью в сквере высадят дополнительные деревья и многолетние растения.