  • 31 июля 202431.07.2024среда
  • USD86,3300
    EUR93,2947
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер юго-западный

Максим Афанасьев: фонтан в Славянском сквере демонтируют, построят новый

Экономика, 11:19 31 июля 2024

t.me/mv_afanasev

Фонтан в Славянском сквере по ул. Тульской Тюмени создавали энтузиасты без полноценного проекта. Кроме того, оборудование слишком старое и потому будет демонтировано, написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Новый проект предусматривает в сквере фонтан-ручей. В этом году или в будущем это будет, пока не готов сказать. В сквере начались работы по благоустройству. Они проводятся с привлечением внебюджетных средств", - уточнил он.

t.me/mv_afanasev

Современную транзитную территорию с возможностью спокойного отдыха создают по итогам ремонта. Осенью в сквере высадят дополнительные деревья и многолетние растения.

t.me/mv_afanasev

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , Максим Афанасьев , сквер , фонтан

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 31.07.2024С 2025 года стандартные налоговые вычеты увеличатся в два раза
12:03 31.07.2024Тюменский завод медоборудования превратят в креативный кластер "Кузница"
11:19 31.07.2024Максим Афанасьев: фонтан в Славянском сквере демонтируют, построят новый
11:08 31.07.2024Федеральный эксперт дала советы бизнесу Тюменской области по адаптации к налоговым изменениям