Тюменских водителей зовут на пятый этап чемпионата города по автогонкам

| Фото: EXT_DRIVE72 | Фото: EXT_DRIVE72

Пятый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "ралли-спринт" состоится на автодроме "Ext_driver72" (проезд Воронинские горки, 100) 17 августа. Предварительная регистрация на состязания откроется с 11 августа, сообщают организаторы.

Спортсменам предстоит параллельная гонка. Участники покажут свое мастерство в классах ралли-спринт "1400", "1600", "2000" и "свободный".

Обязательно страхование жизни и здоровья участников с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту". Регламент состязаний опубликован в Telegram-канале по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.