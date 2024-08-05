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Тюменских водителей зовут на пятый этап чемпионата города по автогонкам

Спорт, 08:11 05 августа 2024

EXT_DRIVE72 | Фото: EXT_DRIVE72

Пятый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "ралли-спринт" состоится на автодроме "Ext_driver72" (проезд Воронинские горки, 100) 17 августа. Предварительная регистрация на состязания откроется с 11 августа, сообщают организаторы.

Спортсменам предстоит параллельная гонка. Участники покажут свое мастерство в классах ралли-спринт "1400", "1600", "2000" и "свободный".

Обязательно страхование жизни и здоровья участников с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту". Регламент состязаний опубликован в Telegram-канале по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# гонки , ралли

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