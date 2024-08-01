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Более 313 млрд рублей составил объем розничной торговли в Тюменской области за полгода

Экономика, 15:57 01 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 313 млрд рублей составил объем розничной торговли в Тюменской области за полгода. Прирост по отношению к показателю за тот же период годом ранее – 115,7 %, сообщает Тюменьстат.

Наибольшая доля – 51,9 % - приходится на непродовольственные товары – жители региона потратили на их приобретение 162 млрд 594 млн рублей. Еще 48,1 % на продукты, напитки и табачные изделия – 150 млрд 405 млн рублей.

Оксана Корнеенкова

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