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Молодые предприниматели Тюмени презентовали бизнес-проекты

Экономика, 13:35 02 августа 2024

vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

IT-центр, производство орехов в меду, вендинговый бизнес — молодые предприниматели Тюмени презентовали бизнес-проекты сотрудникам центра "Мой бизнес" Тюменской области в МТЦ "Космос" 1 августа.

Молодые предприниматели рассказали о своих планах: подавать проекты на грант, вступить в реестр социальных предпринимателей. Сотрудники центра ответили на вопросы о комплексе мер, которые оказывают данной категории бизнеса.

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"В Тюменской области центр "Мой бизнес" взаимодействует с вузами и ссузами. Часто мы выступаем перед молодыми предпринимателями — рассказываем о мерах поддержки бизнеса и грантовых конкурсах, помогаем развивать бизнес на разных этапах его реализации", — соо бщил по итонам руководитель центра инноваций и социальной сферы центра "Мой бизнес" Андрей Паздерин.

Мероприятие реализовано центром "Мой бизнес" Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , предпринимательство

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