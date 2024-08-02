В Сладковском районе отремонтируют 18 км межпоселковых дорог

| Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова | Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова

18 км дорог отремонтируют в Лопазановском сельском поселении Сладковского районе. Об этом рассказал глава муниципального образования Александр Иванов.

"Продолжается ремонт региональной дороги Лопазное – Гуляй Поле – Новоказанка – граница с Республикой Казахстан в грунтощебенчатом исполнении. В стадии завершения ремонт асфальтобетонной дороги Сладково – Лопазное. Подрядчик в полном объеме завез строительный материал для ремонта дорожного покрытия по улице Садовая в селе Лопазном", - уточнил глава.

Он отметил, что ремонт пока приостановили из-за дождей. Как только позволит погода и дороги просохнут, дорожные строители возобновят ремонт.