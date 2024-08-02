В Тюменской области формируют госпрограмму научно-технологического развития региона до 2030 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Госпрограмму научно-технологического развития региона до 2030 года формируют в Тюменской области. Главная задача – синхронизировать усилия власти, науки и промышленности. В регионе есть хороший научно-образовательный потенциал для решения этой задачи, сообщает инфоцентр областного правительства.

"Заказчиками на научные исследования должны выступать технологические партнеры, которые реально оценивают перспективы практического применения исследовательских разработок. Поэтому важно вовремя совершать переход от фундаментальных исследований к прикладным", - заявил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер по итогам расширенного заседания регионального Совета по вопросам высшего образования и науки.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области уже работают нефтегазовый и строительно-индустриальный кластеры, межуниверситетская стартап-студия. Регион является участником Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, реализует проект по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня по нацпроекту "Наука и университеты".