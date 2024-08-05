Владелец аккаунта в соцсети заплатит 150 тыс. рублей штрафа за недостоверную рекламу

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Владелец аккаунта в социальной сети заплатят 150 тыс. рублей штрафа за недостоверную рекламу нового жилого комплекса в Тюмени. В информации, которая была размещена в новостной ленте, говорилось о долевом участии, но без указания застройщика, места размещения проектной декларации, сообщает управление ФАС России по Тюменской области.

Кроме того, в рекламе отсутствовали условия ипотечного кредитования и наименование банков, которые его предоставляют на указанных условиях. При этом, в надзорном органе подчеркнули, что ответственность за отсутствие в рекламе указанной информации несет в том числе и рекламораспространитель. Коммерческое сообщение признали ненадлежащим.

Предприятие пыталось оспорить выводы управления, пытаясь переложить ответственность на рекламодателя. Однако арбитражный суд Тюменской области поддержал позицию антимонопольного управления.