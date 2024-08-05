Жители Тюменской области оформили автокредиты на 12,94 млрд рублей за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12,94 млрд рублей составила сумма автокредитов, которые оформили жители Тюменской области за полгода. Это в два раза больше, чем с января по июнь 2023 года. Тогда тюменцы взяли на покупку машин 6,28 млрд рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

"Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года. В последнее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей", - пояснил представитель Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

В других регионах Уральского федерального округа также отмечен значительный рост автокредитования. Больше всего займов на покупку машин оформили жители Челябинской области – 33,13 млрд рублей, Свердловской – 31,13 млрд рублей, Югры – 16,63 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова