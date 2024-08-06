Более 194 тыс. рублей оставил каждый житель Тюменской области в магазинах за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

194,2 тыс. рублей затрат на покупки в магазинах приходится на одного жителя Тюменской области за полгода. По данному показателю регион на 11 месте по России и на втором по Уральскому федеральному округу, приводит данные Росстата департамент экономики.

Общий объем розничной торговли в Тюменской области с января по июнь превысил 313 млрд рублей. Это на 8,8 % больше, чем за шесть месяцев годом ранее. По приросту регион на седьмом месте в стране.

Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 17,9 % в сопоставимых ценах.