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Более 194 тыс. рублей оставил каждый житель Тюменской области в магазинах за полгода

Экономика, 15:08 06 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

194,2 тыс. рублей затрат на покупки в магазинах приходится на одного жителя Тюменской области за полгода. По данному показателю регион на 11 месте по России и на втором по Уральскому федеральному округу, приводит данные Росстата департамент экономики.

Общий объем розничной торговли в Тюменской области с января по июнь превысил 313 млрд рублей. Это на 8,8 % больше, чем за шесть месяцев годом ранее. По приросту регион на седьмом месте в стране.

Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 17,9 % в сопоставимых ценах.

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# розничная торговля

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