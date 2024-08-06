Эксперт оценил реализацию нацпроектов в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский прокомментировал итоги реализации национальных проектов в Тюменской области за первое полугодие. он отметил, что правительству региона удается эффективно использовать бюджетные средства и экономить их при проведении конкурсных процедур.

"Это очень важно, потому что сэкономленные средства также пойдут на развитие региона,- написал Борис Корсунский, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Национальные проекты охватывают широкий спектр направлений, включая здравоохранение, образование, культуру, спорт, жилищное строительство, дороги и транспорт, экологию и другие сферы. Каждый проект имеет свои цели и задачи, которые направлены на решение конкретных проблем и улучшение условий жизни людей".

По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей реализации национальных проектов, рассказал губернатор Александр Моор, подводя итоги первого полугодия.

Заключено более 96 % необходимых контрактов на общую сумму почти 11 млрд рублей. Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка 50 % от плана – больше, чем в среднем по стране.

Более чем на 90 % профинансирован из регионального бюджета такой важный для жителей региона нацпроект, как "Образование". Объем финансирования нацпроекта "Здравоохранение" превысил 70 %.