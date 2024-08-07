  • 7 августа 20247.08.2024среда
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

За полгода на мусоросортировочные заводы Тюменской области вывезли 250 тыс. тонн отходов

Экономика, 17:23 07 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

250 тыс. т твердых коммунальных отходов вывезли на мусоросортировочные заводы в Тюменской области за полгода. Инфраструктура включает три такие площадки: в Тюмени, Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске, сообщает департамент недропользования и экологии.

"Тюменская область — один из первых субъектов России, в котором создана и работает система коммунальной инфраструктуры. Масштабная работа проведена в рамках национального проекта "Экология" и федеральной программы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", пояснили в департаменте.

Отметим, что за 2023 г. показатель достиг 510 тыс. т. Все твердые коммунальные отходы, поступающие на заводы, проходят процесс сортировки, что способствует достижению целевых показателей нацпроекта "Экология".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Экология , сортировка мусора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 07.08.2024Еще 500 платных парковочных мест появится в Тюмени с сентября
17:23 07.08.2024За полгода на мусоросортировочные заводы Тюменской области вывезли 250 тыс. тонн отходов
17:01 07.08.2024Основными ипотечными заемщиками в июне стали тюменцы от 40 до 60 лет
16:38 07.08.2024Тюменская область вошла в число лидеров реформы унитарных предприятий в России