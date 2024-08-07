За полгода на мусоросортировочные заводы Тюменской области вывезли 250 тыс. тонн отходов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

250 тыс. т твердых коммунальных отходов вывезли на мусоросортировочные заводы в Тюменской области за полгода. Инфраструктура включает три такие площадки: в Тюмени, Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске, сообщает департамент недропользования и экологии.

"Тюменская область — один из первых субъектов России, в котором создана и работает система коммунальной инфраструктуры. Масштабная работа проведена в рамках национального проекта "Экология" и федеральной программы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", пояснили в департаменте.

Отметим, что за 2023 г. показатель достиг 510 тыс. т. Все твердые коммунальные отходы, поступающие на заводы, проходят процесс сортировки, что способствует достижению целевых показателей нацпроекта "Экология".