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Экспортеры Тюменской области получают федеральную поддержку на развитие бизнеса

Экономика, 13:20 07 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первым предприятием региона, воспользовавшимся федеральными мерами финансовой поддержки от Российского экспортного центра, стало ООО "СОЮЗ". Ему была предоставлена банковская гарантия от АО "Росэксимбанк", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Предприятие занимается трейдингом и экспортом зерна на мировом рынке, а также осуществляет закупки в России. Услуга позволила компании ускоренно получить из федерального бюджета суммы НДС по реализованным экспортным контрактам. Денежные средства будут предоставлены до завершения налоговой проверки, что позволит повысить эффективность предприятия.

Сотрудники Фонда финансирования предпринимательства региона предоставляют всем заинтересованным компаниям полное и бесплатное сопровождение по развитию бизнеса. Подобрать необходимые меры поддержки можно в чат-боте.

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# бизнес , господдержка , экспорт

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