Строительство здания газобетонного завода в Тюмени завершат в декабре 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Газобетонный завод строят на промышленной базе в Антипино на Старотобольском тракте. Группа компаний "Юнкер" планирует завершить строительство здания в декабре 2024 года. Далее начнется монтаж оборудования, который закончат в мае 2025 года. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор группы компаний "Юнкер" Дмитрий Тимчук.

Идея инвестиционного проекта, которую реализуют на площадке, появилась пару лет назад. Сначала планировали выпускать метизную продукцию, но решили делать газобетонные изделия. В течение года специалисты компании проводили исследовательскую работу, решали, какое оборудование использовать, выбирали его специфику, производительность, рассчитывали потребность региона в продукте.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы приобрели территорию, начали проектировать, съездили в Китай, обратили внимание на нюансы при производстве газобетонных изделий, вернулись с готовыми решениями и уже здесь начали их реализовывать. Привлекли компании Тюменского региона, чтоб спроектировать завод. Площадь здания будет около 10 тысяч квадратных метров. Помимо этого, есть зона для хранения готового продукта, материалов. Общая площадь составит около семи гектаров", - сказал Дмитрий Тимчук.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расчетная производительность завода — 300 тыс. куб. м в год. Изделия будут производить путем смешивания раствора из цемента, извести и песка. Затем они будут выстаиваться в автоклавах при соблюдении определенных технологических циклов под температурой и давлением.

Юлия Божок