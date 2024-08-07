Еще 500 платных парковочных мест появится в Тюмени с сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три тысячи платных парковочных мест насчитывается в Тюмени. В рамках третьего этапа расширения платного парковочного пространства дополнительно появится 289 машино-мест в подземном паркинге, на городских улицах – еще до 500.

Работы по трансформация платного пространства завершатся до конца августа, сообщает городская администрация.

"Автомобили должны стоять согласно разметке, чтобы не мешать другим и не нарушать ПДД. Что мы видим сейчас на этом парковочном пространстве? Водители оставили свои машины, нарушая все правила. Если кому-то нужно будет выехать, то сделать это оперативно не получится, – рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Денис Квитко. – Данная парковка не может вместить всех желающих, оборачиваемости машино-мест нет, очевидно, что владельцы авто приехали с утра и оставили их на целый день".

Проблематично найти свободное место на парковке по улице Орджоникидзе, 63. Поскольку парковка располагается в зоне общественно-деловой застройки, сюда приезжают сотрудники офисов, горожане, которые решают деловые вопросы, отмечает Квитко, чтобы у всех была возможность оставить автомобиль в центре города, постепенно вводится единое платное парковочное пространство.

Сотрудники МКУ "Тюменьгортранс" провели на всех парковках (бесплатных и платных) предварительное обследование на предмет высокой заполняемости.

"Например, на улице 25-го Октября машины размещают в два ряда, что затрудняет движение. В подземном паркинге на площади 400-летия Тюмени были выявлены факты постоянного хранения транспортных средств, по всей видимости, собственников, проживающих в близлежащих домах. Люди используют муниципальную парковку как гараж", – заметил Денис Квитко.

Подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени будет работать круглосуточно. Однако оплачивать стоянку автовладельцы будут только в ночное время, с 18 до 9 часов. Днём оставлять здесь машину можно будет бесплатно.

Высокая запаркованность была выявлена на улице Ленина, 38: первая полоса всегда занята автомобилями, что мешает проезду общественного транспорта. На этом участке стомость парковки повысится.