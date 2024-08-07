Александр Моор вручил награды 17 спортсменам и тренерам региона

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

По количеству занимающихся физкультурой и спортом Тюменская область находится в пятерке лидеров страны. В этом участвует почти миллион жителей, сказал губернатор Александр Моор на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню физкультурника во Дворце творчества и спорта "Пионер" 7 августа.

"День физкультурника один из самых массовых праздников. По показателю населения, вовлеченного в систематические занятия физкультурой и спортом Тюменская область входит в топ-5 субъектов Российской Федерации. При поддержке правительства области активно развивается спортивная инфраструктура во всех муниципалитетах. Причем не только за счёт бюджетных вложений, но и частных инвесторов. В Тюмени выделили земельные участки для строительства двух спортивных комплексов", - уточнил Моор.

Глава региона поздравил сотрудников спортивной сферы с профессиональным праздником, отметил особый вклад ветеранов, которые заложили прочный фундамент для развития отрасли. Он вручил 17 профессионалам - тренерам и спортсменам - федеральные и региональные награды.

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта благодарность президента РФ объявлена тренеру паралимпийской сборной России Михаилу Дегтеву.

"Работаю с паралимпийцами в составе сборных команд России и Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону. В предстоящий сезон готовимся к этапам Кубка России и финалу "Мы вместе". Который год мы уже бегаем и показываем неплохие результаты. Параспортсмены упорно пытаются добиться высоких результатов, амбиции у всех одинаковые", - подчеркнул тренер.

Призер Олимпийских игр Евгений Гараничев вручил молодым коллегам удостоверения мастеров спорта. Сам чемпион вместе с девелоперами занимается развитием спортивной инфраструктуры.

"Меня пригласили в строительную компанию "ЖК "Мидгард". Предложили поработать директором по развитию спортивной инфраструктуры. Это касается указа президента о том, что в каждом жилом комплексе должно быть не только комфортное проживание, но и занятия спортом. Привлекать детей к здоровому образу жизни и создавать те же спортплощадки, что бы они там играли, развивались. Я в Тюмени живу. Меня приглашают в районы на встречи с детьми, спортсменами. Всегда рад прийти, поговорить, иду на контакт, чтобы популяризировать спорт в нашем регионе, потому что как мы знаем Тюмень - спортивный регион", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства"Тюменская линия" Евгений Гараничев.

Получить удостоверение из рук мастера большая честь, считает Анастасия Илинкова.

"Спортом я занимаюсь примерно 10-11 лет, если учитывать лыжные гонки и биатлон вместе. В биатлон я перешла в 14 лет, потому что изначально хотела заниматься именно им и оружие выдают в этом возрасте. Самым большим своим достижением считаю бронзовую и золотую медали на международных юношеских стартах "Дети Азии". Статусные соревнования этого сезона будут весной - это первенство России по юниорам и юниоркам",- поделилась спортсменка.

Завершилась торжество награждением спортсменов - участников специальной военной операции.

Оксана Корнеенкова