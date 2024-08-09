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Монолитчики стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией Тюмени в июле

Экономика, 11:32 09 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Монолитчики стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией Тюмени. В июле таким специалистам предлагали зарплату 153 тыс. 803 рубля за месяц. Это на 85% больше, чем за тот же месяц годом ранее, подсчитали эксперты "Авито работы".

Востребованность рабочих специалистов на рынке труда продолжает расти — вслед за ней увеличиваются и зарплатные предложения для дефицитных сотрудников. Второе место в списке заняла вакансия водителя такси. Соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 138 тыс. 502 рубля в месяц – прирост 29 %. Третье место у токарей. Средние зарплатные предложения для них составили 136 тыс. 262 рубля - на 40 % больше, чем в июле прошлого года.

По словам директора категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито работы" Артема Егоренкова, сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей. На эту категорию приходится 6,4 % от общего объема вакансий, что немного меньше чем в производственной и строительной сферах.

"Учитывая активное развитие e-commerce, а также серьезный дефицит водителей как грузового, так и легкового транспорта, работодатели предлагают высокие зарплаты, дополнительные бонусы и компенсации для привлечения и удержания сотрудников", - дополнил эксперт.

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# вакансии , работа

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