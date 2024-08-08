  • 8 августа 20248.08.2024четверг
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер северный

В Заводоуковском округе инвестор реализует проект по разработке карьера

Экономика, 11:45 08 августа 2024

из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой

Проект по разработке песчаного карьера реализует инвестор в Заводоуковском городском округе. На месторождении планируют построить поселок для временного проживания рабочих, рассказала глава муниципального образования Светлана Касенова.

"Песок в этом карьере имеет высокие качественные характеристики. По содержанию в нем кварца этот чистейший природный материал может быть пригоден не только для строительных материалов: блоков, бетона, плит, кирпича, он отлично подходит и для производства стекла", - почеркнула глава.

Она отметила, что инвестором является крупный региональный производитель стройматериалов. Инвестиционный проект реализуется на территории Лебедевского сельского поселения. Песок рабочие добывают с глубины древнего моря, существовавшего здесь в Юрский период.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Заводоуковский городской округ , инвестпроекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:35 08.08.2024В Упоровском районе забетонировали фундаментную плиту под строительство КНС
13:02 08.08.2024В Уватском районе капитально отремонтируют Ивановскую станцию водоочистки
12:18 08.08.2024В новом детском саду на Мелиораторов Тюмени приступили к внутренним работам
11:45 08.08.2024В Заводоуковском округе инвестор реализует проект по разработке карьера