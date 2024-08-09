Тренеры клуба ЦСКА научат юных тоболяков играть в высококлассный футбол

| Фото: Пресс-служба проекта "Стальной характер" | Фото: Пресс-служба проекта "Стальной характер"

46 юных футболистов 8-13 лет примут участие в четвертом этапе третьего сезона проекта "Формула футбола". С 11по 23 августа они будут заниматься в выездном лагере в Сочи под руководством тренеров профессионального футбольного клуба ЦСКА.

"Формула футбола" - совместная партнерская программа компаний СИБУР и ПФК ЦСКА по развитию детско-юношеского футбола в Тобольске. Первый этап проекта включал серию товарищеских матчей между учениками вторых и третьих классов. Участие в нем приняли 340 юных тоболяков из 16 школ города. Для многих ребят этот турнир стал первым опытом участия в соревнованиях. В итоге в финал вышли команды школ № 9, 13, 16 и 18, победу одержала школа № 13.

Далее воспитанники школы №2 и футбольных клубов Тобольска проходили профессиональное тестирование. Всего нормативы сдали 375 ребят от 5 до 17 лет. Параллельно прошел турнир для новичков.

"Результаты проекта "Формула футбола" объективно показывают насколько футбол востребован у юных тоболяков и их родителей, и насколько проект помогает сотням мальчишек включиться в игру на совершенно другом уровне, раскрыть свой потенциал, развить навыки. А такая форма обучения через выездные тренировки в спортивном лагере с именитыми тренерами и спортсменами еще больше стимулирует интерес у юных горожан к этому виду спорта, в разы улучшает игровую форму ребят и повышает престиж тобольской школы футбола", — рассказала директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

Тренировочный лагерь будет организован на территории спортивно-гостиничного комплекса "ЛОО-АРЕНА". С юными спортсменами будут работать ведущий тренер-преподаватель, чемпион первенства Москвы по футболу в составе команды "Буревестник" Алексей Сафроненко и один из ведущих защитников "Зенита" времен первой лиги и выхода в высшую лигу Артур Белоцерковец.

"В этом году ребят ждет еще более насыщенная программа, как практическая, так и теоретическая. Наша задача — быть полезными не только для детей, но и для тренеров из Тобольска: передать максимум нашего опыта, чтобы зарядить всю смену мотивацией и спортивным азартом на грядущий учебный год", — поделился Алексей Сафроненко.

Начинающих футболистов ждут не только практические, но и теоретические занятия. Всего в программу входят 14 тренировок и 2 игровых дня, где в формате товарищеских матчей ребята продемонстрируют полученные навыки. Также для детей будут организованы культурно-развлекательные мероприятия.