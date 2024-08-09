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В Тюменской области уровень безработицы составляет 0,28 %

Экономика, 12:16 09 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

До 0,28 % снизился уровень безработицы в Тюменской области на второй неделе августа. В таком статусе зарегистрированы 2,1 тыс. человек, сообщает департамент труда и занятости населения.

С 1 января по 7 августа в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 33,8 тыс. жителей региона, 25,9 тыс. трудоустроены.

Работодатели заявили 23 тыс. вакансий, наибольшая доля которых приходится на сферу обрабатывающих производств - 3,8 тыс.

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# вакансии , занятость , трудоустройство

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