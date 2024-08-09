Тюменцы все чаще берут ипотечные кредиты на строительство загородного дома

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У жителей Тюменской области все большую популярность приобретает загородная недвижимость. Доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС от общего количества выданных ипотек в регионе, по данным Циан, в первом полугодии 2024 года составила 37 %. Всего на приобретение и создание объектов ИЖС в регионе выдано 5 тысяч 295 ипотечных жилищных кредитов.

"Еще пять лет назад ипотечные жилищные кредиты на загородную недвижимость или земельные участки в России были большой редкостью, в последние же годы рынок ипотеки на ИЖС динамично развивается, - отмечено в сообщении Циан. - В первом полугодии 2024 года заемщики на загородном рынке могли взять кредит по одной из программ: сельской, безадресной льготной, семейной, Дальневосточной, Арктической, IT".

Всего в первом полугодии 2024 года в целом по РФ было выдано 226,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС. Это около 30 % от всего количества выданных за этот период ипотек.

В лидерах по числу выданных кредитов на ИЖС оказались как вполне ожидаемые регионы с наиболее развитым загородным рынком и большими объемами ввода частного жилья: Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская область, Челябинская область, Свердловская область, так и неожиданные: Москва, Санкт-Петербург (частный сектор в федеральных городах невелик).

Меньше всего ипотек на ИЖС в абсолютном выражении было выдано в Чукотском АО, Ненецком АО и Магаданской области (менее 100 кредитов).

Пока по объемам кредитования загородная ипотека заметно, по словам эксперта Циан.Аналитики Елены Лапшиной, уступает займам на покупку городского жилья.

"Но, учитывая, что еще несколько лет назад она была редким явлением, рост практически до трети всех выдач выглядит впечатляющим", – подчеркнула она.

Предложение Минсельхоза по трансформации условий сельской ипотеки вынудит покупателей искать подходящие варианты домов и земельных участков в 30-50 км от столиц регионов и крупных городов, что ограничит применение программы для строительства домов в коттеджных поселках. Такое решение, по оценке специалистов, делает недоступным покупку объектов по льготной ставке на значительной освоенной ИЖС территории (до 70 %), поэтому если оно будет принято, во втором полугодии 2024 года результаты по выдачам кредитов будут менее успешными.