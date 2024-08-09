Тюменские родители собираются потратить на сборы ребенка в школу 12 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 тыс. рублей в среднем составляет сумма, которую планируют потратить родители школьников Тюмени на сборы ребенка к новому учебному году. Больше всего готовы потратить на эти цели москвичи – 16,5 тыс. рублей, петербуржцы – 15 тыс. рублей, следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

При этом почти 9 % опрошенных родителей учеников и будущих первоклассников планируют использовать для этих целей кредитные средства. В этом плане хорошим подспорьем для них станет возможность тратить на сборы к школе остатки средств материнского капитала.

Отметим, что в Тюменской области прием заявлений на выплату для покупки школьной формы начнется с 11 августа. Воспользоваться мерой поддержки могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Размер выплаты в 2024 году составит 14 тыс. 989 рублей.