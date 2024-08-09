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Почти миллион тонн грузов перевезли поездами предприятия Тюменской области в июле

Экономика, 16:12 09 августа 2024

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

962,2 тыс. т составил объем погрузки на сети "РЖД " в Тюменской области за июль. Это на 18,2 % больше, чем в том же месяце годом ранее.

По данным Свердловской железной дороги, за семь месяцев погружено 6,2 млн т. Это на 3,8 % больше показателя за тот же период прошлого года. В том числе по железной дороге в регионе отправили 4,6 млн т нефти и нефтепродуктов, 298,6 тыс. т химикатов и соды, 138,1 тыс. т строительных грузов – прирост в 1,5 раз, 116,6 тыс. т зерна – 1,4 раза.

В целом на Свердловской железной дороге погрузка в июле составила 11,5 млн т, за семь месяцев 2024 года – 82,2 млн тонн.

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# перевозка грузов , Свердловская железная дорога

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