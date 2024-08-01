Тюменский боксер завоевал "золото" на первенстве Европы

| Фото: Федерация бокса Тюменской области | Фото: Федерация бокса Тюменской области

14-летний тюменец Алихан Гаракоев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет, которое прошло в Боснии и Герцеговине. В течение недели 363 спортсмена из 30 стран боролись за звание сильнейших, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Алихан показал успешные спарринги. Прежде чем попасть на эти старты, он выиграл бои на первенстве России. Но ранее у него не было таких высоких результатов. Сейчас Алихан отправляется домой отдыхать, набираться сил, а уже в ноябре его ожидают усиленные тренировки в следующей возрастной группе. Для того, чтобы достигать новых вершин, придется повышать свои навыки", - сказал тренер Сергей Холявко.

Тюменец одержал победу над соперниками из Турции, Армении, Молдовы и Италии в весовой категории 44 кг.