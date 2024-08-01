Сбер в Тюмени выдал первый кредит подрядчику ИЖС под 1% годовых

Фото – пресс-служба Сбербанка Фото – пресс-служба Сбербанка

Сбербанк в Тюмени выдал первый кредит по новому механизму финансирования ИЖС по договору подряда с использованием эскроу-счетов. Финансирование на строительство индивидуального жилого дома получила компания ООО "Авиталь" по минимальной ставке 1% годовых.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Получить кредит под 1% действительно возможно. Для этого подрядчики должны пройти специальную аккредитацию на строительство под ипотеку ИЖС на сайте банка ДОМ.РФ и затем обратиться в Сбербанк. Наш первый опыт финансирования подрядчиков ИЖС в Тюмени подтверждает работоспособность нового механизма кредитования. Такие сделки включают использование эскроу-счетов, где банк выступает гарантом для обеих сторон, поскольку деньги на специальном счете блокируются до выполнения обязательств по договору. Подрядчик получает кредит на строительство индивидуальных жилых домов и выплачивает его за счет средств, полученных от заказчиков-физических лиц, которые открыли счета эскроу по договорам строительного подряда. Это позволяет компаниям уменьшить объем собственных средств и направить освободившиеся деньги на другие бизнес-цели".

Кредит доступен для любых компаний, занимающихся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Размер ставки — от 6%. Если подрядчик соответствует программе "Проектное финансирование" от ДОМ.РФ, то он может получить ставку в размере 1%.

Компаниям также доступна отсрочка по погашению основного долга на весь срок строительства, по процентам — до шести месяцев. Кредит выдается на 36 месяцев, в момент раскрытия эскроу-счета происходит досрочное погашение задолженности. Необходимость залога определяется индивидуально.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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