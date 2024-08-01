Более двух тысяч объектов узаконили жители Тюменской области по дачной амнистии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две тысячи шесть объектов узаконили по дачной амнистии жители Тюменской области за полгода. Это земельные участки и объекты капитального строительства.

Об этом рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном управлении Росреестра.

"Общее количество объектов недвижимости, которые зарегистрированы с 2006 года в указанном порядке с начала действия дачной амнистии, включая первые шесть месяцев 2024 года, составило 319 тысяч 924", - привели данные в управлении.

Отметим, что тюменские садоводы могут использовать дачную амнистию для упрощенного оформления построек и огородов. Законом эта мера поддержки продлена до марта 2031 года. Дачники могут оформить в упрощенном порядке регистрацию прав на садовые и дачные дома, построенные до 14 мая 1998 года.

В список объектов, которые попадают под эти правила оформления, включены дачные хозяйства, огороды или сады, участки ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов. Помимо этого закон дает возможность воспользоваться дачной амнистией наследникам участков.

Председатель областного отделения Союза садоводов России Алексей Кучеров рекомендовал тюменским садоводам активнее использовать эту возможность.

Оксана Корнеенкова