  • 14 августа 202414.08.2024среда
  • USD92,6592
    EUR100,5590
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер южный

Александр Моор: механизм программы "Сотрудничество" отработан и не требует изменений

Губернатор, 14:21 14 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 лет действия программы "Сотрудничество" доказали ее эффективность. Нет оснований в ней что-то принципиально менять, отметил губернатор Александр Моор в ходе пресс-конференции, посвященной 80-летию региона.

Программа "Сотрудничество" действует с 2004 года и объединяет Тюменскую область, ХМАО-Югру и ЯНАО. В минувшем году ее продлили сразу на 10 лет – до 2035 года.

"Мероприятия реализуют по одиннадцати крупным направлениям, которые охватывают все стороны нашей жизни. Это гибкий инструмент, позволяющий ежегодно формировать наполнение базовых направлений по предложениям коллег из округов и с учетом потребностей жителей. Данный механизм отработан и действует уже как часы", - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , пресс-конференция , программа Сотрудничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:45 14.08.2024Проектную документацию для нового приемного отделения ОКБ №2 разрабатывают в Тюмени
15:32 14.08.2024Участники форума TNF в Тюмени обсудят новый нацпроект в сфере энергетики
15:01 14.08.2024Трасса Тюмень – Тобольск станет четырехполосной в 2027 году, заверил Моор
14:21 14.08.2024Александр Моор: механизм программы "Сотрудничество" отработан и не требует изменений