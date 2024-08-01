Александр Моор: механизм программы "Сотрудничество" отработан и не требует изменений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 лет действия программы "Сотрудничество" доказали ее эффективность. Нет оснований в ней что-то принципиально менять, отметил губернатор Александр Моор в ходе пресс-конференции, посвященной 80-летию региона.

Программа "Сотрудничество" действует с 2004 года и объединяет Тюменскую область, ХМАО-Югру и ЯНАО. В минувшем году ее продлили сразу на 10 лет – до 2035 года.

"Мероприятия реализуют по одиннадцати крупным направлениям, которые охватывают все стороны нашей жизни. Это гибкий инструмент, позволяющий ежегодно формировать наполнение базовых направлений по предложениям коллег из округов и с учетом потребностей жителей. Данный механизм отработан и действует уже как часы", - сказал Александр Моор.