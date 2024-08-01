К новому водопроводу подключат 300 домов микрорайона "Новый" Заводоуковска

| Фото: компания СУЭНКО | Фото: компания СУЭНКО

300 домов подключат к построенному водопроводу в мкрн. "Новый" Заводоуковска. Его протяженность составила 8 км. Трубопровод выполнили из современных материалов, он не подвержен коррозии и прослужит 50 лет. Помимо сетей строители установили 78 колодцев, 41 пожарный гидрант, сообщает компания СУЭНКО.

Заводоуковцы уже подали более 60 заявлений на технологическое присоединение, и очередь из желающих подключить свой дом к новой водопроводной сети не уменьшается.

"Люди ждали воду более пяти лет, поэтому стараемся оперативно выполнять заявки. В среднем, с момента подачи заявления потребителем до фактического ее исполнения и подключения дома к централизованным сетям проходит около двух месяцев", - рассказал директор Южного филиала СУЭНКО Сергей Свибович.

Для того, чтобы подключить строение к централизованному водопроводу жителям микрорайона "Новый" необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов по адресу: ул.Шоссейная, 156, либо подать заявление через сайт компании в разделе "Технологическое присоединение".

Напомним, что проект реализовали в рамках договора между СУЭНКО и администрацией Заводоуковского городского округа. Объем бюджетных инвестиций в строительство составил 87 млн рублей.