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Участники форума TNF в Тюмени обсудят новый нацпроект в сфере энергетики

Губернатор, 15:32 14 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые цели и задачи нацпроекта по энергетике обсудят участники Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени 16-19 сентября. Ожидается, что главным спикером обсуждения станет министр энергетики РФ Сергей Цивилев, сообщил глава региона Александр Моор во время пресс-конференции, посвящённой 80-летию Тюменской области, 14 августа.

"ТНФ всегда представляем как максимально эффективную площадку, где помимо концептуальных обсуждений, действует рабочая атмосфера для взаимодействия крупных заказчиков и предприятий промышленности, сервисных компаний со всей страны. В их числе – участники Нефтегазового кластера. Форум – коммуникативная площадка для поиска решений технологических вызовов, которые стоят перед страной", - сказал Моор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во время встречи губернатора Тюменской области Александра Моора и министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Москве шло обсуждение главной темы форума – "Технологическая устойчивость: стратегии развития".

"ТЭК является квалифицированным заказчиком для многих отраслей промышленности. Компании отрасли способны сформировать задание для российской индустрии и оплатить его выполнение. А это не только даёт загрузку промышленности, но развивает экономику страны в целом", – сказал министр.

Обеспечение технологического суверенитета – одна из приоритетных задач топливно-энергетического комплекса страны, ей отводится ключевая роль как в разрабатываемой Энергетической стратегии РФ до 2050 года, так и в новом национальном проекте "Новые атомные и энергетические технологии".

Подробная программа TNF-2024 представлена по ссылке.

Анжела Лебедева

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# Александр Моор , ТНФ , энергетика

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