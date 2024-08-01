В Тюменской области застройщики возводят 344 дома с использованием счетов эскроу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

344 дома с использованием счетов эскроу возводят застройщики в Тюменской области. Их общая площадь 3 млн 932 тыс. кв. м. Здания рассчитаны на 77 тыс. квартир, приводятся данные в Единой информационной системе жилищного строительства.

Наибольший объем строительства жилья приходится на Тюмень – 3 млн 531 тыс. кв. м. А пиковый срок сдачи – 2025 год. Тогда застройщики введут в эксплуатацию 1, 6 млн кв. м. А в 2026 – 1.3 млн кв. м.