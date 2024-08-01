Разница в цене между новостройкой и вторичкой в Тюмени за год достигла 14%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени средняя цена квадратного метра жилья в новостройках августе 2024 года составила 137,7 тыс. рублей. На вторичном рынке - 120,5 тыс. рублей. За год, по данным Циан, разница между двумя сегментами жилищного рынка достигла 14%.

Разница цен между новостройками и вторичкой крупных российских городов, по оценкам экспертов Циан.Аналитики, которые продолжают мониторинг цен, достигает 17%. "Разрыв в ценах между сегментами продолжает расти (год назад он составлял 13%). Связано это с тем, что цены в новостройках увеличиваются быстрее, чем на вторичном рынке. За год "квадрат" на первичном рынке в среднем по анализируемым городам вырос в цене на 19%, а на вторичном - на 13%", - отмечено в сообщении.

Цены на первичном рынке выше, чем на вторичном в 34 городах из 37 анализируемых.

Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Сочи и Новокузнецке ("квадрат" в новостройках на 41% дороже, чем на вторичном рынке), Перми (35%), Челябинске (34%), Нижнем Новгороде (30%).

Лишь в трех городах "квадрат" на вторичном рынке дороже, чем на первичном - это Махачкала, Ставрополь и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 4-16%.