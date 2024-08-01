В деревне Тюменской области при ремонте дороги сделают подъезды к домам
Экономика, 19:15 20 августа 2024
| Фото: администрация Аромашевского района
Подъезды к домам с укладкой под ними труб сделают при ремонте дороги в Юрминском сельском поселении Аромашевского района. Об этом рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.
"Подрядчик проинформировал, что на данном участке проведено щебенение дороги. Предстоит нарезать кюветы", - уточнил Игорь Власов.
| Фото: администрация Аромашевского района