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В деревне Тюменской области при ремонте дороги сделают подъезды к домам

Экономика, 19:15 20 августа 2024

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Подъезды к домам с укладкой под ними труб сделают при ремонте дороги в Юрминском сельском поселении Аромашевского района. Об этом рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.

"Подрядчик проинформировал, что на данном участке проведено щебенение дороги. Предстоит нарезать кюветы", - уточнил Игорь Власов.

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

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# Аромашевский район , ремонт дороги

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