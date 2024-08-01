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В котельных Абатского района установили пять новых котлов

Экономика, 19:49 20 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять новых котлов установили в котельных с. Абатское. Еще семь предстоит обновить до начала отопительного сезона, рассказал глава Абатского района Игорь Васильев.

"Всего, согласно концессионному соглашению, на обслуживании у компании "Теплосервис" 44 газовых котельных, во всех проводятся ремонтно-профилактические работы", – уточнил глава.

По его словам, у предприятия полностью отсутствует задолженность за энергоносители - газ и электроэнергию, а значит, разрешение на подачу газа Абатский район получит своевременно.

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# Абатский район , отопительный сезон , ремонт

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