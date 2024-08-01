Село Сунгурово Заводоуковского округа подключили к газу

| Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север"

Газопровод протяженностью почти 5,5 км запустили в селе Сунгурово Заводоуковского городского округа 20 августа. Доступ к газу получат 132 дома.

Об увеличении субсидии на газификацию и порядке подачи заявок на встрече с жителями населенного пункта рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семен Тегенцев. Он отметил, что в регионе действует субсидия в размере 156 тыс. рублей для 49 льготных категорий, в том числе многодетных семей, ветеранов труда, участников СВО и их семей, на приобретение, установку внутридомового газового оборудования и выполнение работ по подключению.

"Процент газификации в регионе высокий. Мы находимся в лидерах по России – 97,4 %. Ежегодно подключаем все новые и новые домовладения. В рамках ближайшей пятилетки газ придет вновь в более чем 80 населенных пунктов. Эта цифра каждый год уточняется. Мы ежегодно пересматриваем топливно-энергетический баланс Тюменской области и оцениваем потенциал газификации, а также все актуальные вопросы", - подчеркнул Семен Тегенцев.

| Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север"

Сегодня на территории Заводоуковского округа газифицировано 26 населенных пунктов. Еще к трем газ будет дан к концу года. Обязательно газифицируют и социальные объекты. В Сунгурово таких два – это клуб и ФАП.

"Специфика данного села заключается еще и в том, что он расположен недалеко от Заводоуковска, - заметила глава округа Светлана Касенова. - В городе есть дефицит земельных участков, а здесь их много. Есть домовладения, которые практически готовы к продаже. И я видела, как жители строят здесь дома. Так что спасибо правительству Тюменской области и "Газпрому", что доставляют голубое топливо к нам".

Пришёл газ – село будет жить, уверены жители поселения. Для них это радостное и долгожданное событие. Раньше им приходилось отапливать дома дровами и углем.

"Мы приезжаем к родственникам, а у них газ. И, конечно, это очень отличается от нас, потому что мы пока по старинке топим. А сейчас, думаю, грязи меньше будет. Тем более мы же все пенсионеры, тяжело носить те же самые дрова, а ведь еще их надо купить, расколоть, прибрать. Думаем, газ будет обходиться нам в разы дешевле, чем мы тратим сейчас", - поделилась мнением Любовь.

Первым потребителем природного газа в селе стала пенсионерка Людмила Мартынова. Женщина родилась в Сунгурово, жила и работала в городе, ближе к пенсии вернулась в родительский дом в родное село. Дому больше 120 лет, сейчас здесь проживает четвертое поколение. Ранее его отапливали по смешанному типу: электричеством, дровами и углем, что было не совсем удобно. Для подключения ветеран труда воспользовалась региональной субсидией на газификацию.

"Главное, что в доме с осени до весны будет одинаковая температура. В любое время, если ты куда-то уехал, то не переживаешь, что у тебя дома холодно. Можно спокойно внучек и правнучек проведать. А еще не будет сажи, угля, золы, станет чище и, конечно, дешевле", - сказала Людмила Мартынова.

| Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север"

В рамках исполнения программы газификации Тюменской области в 2024 году "Газпром газораспределение Север" планирует построить сети газораспределения в населенных пунктах 15 районов. В их число вошли: Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Тобольский, Тюменский.

"Программа газификации идет полным ходом. Должны газифицировать 35 поселений и проложить около 200 км сетей газораспределения. И также нужно вывести подводы к более чем 800 потребителей. Половина работ уже выполнена", - подчеркнул заместитель генерального директора по строительству и инвестициям "Газпром газораспределение Север" Виктор Говоровский.

Виктория Макарова