В Тюменской области пройдет конноспортивный турнир памяти Героя России Жумабая Раизова

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив) | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив)

Конноспортивный турнир в с. Омутинское 24 августа посвятят памяти Героя России Жумабая Раизова. Конники будут соревноваться в скачках, рысистых бегах и национальных играх.

Самым зрелищным испытанием станет байга – один из древнейших и популярнейших видов конных состязаний, самым оригинальным – народная конная игра "Кыз куу".

Призёров турнира будут выявлять в семи заездах. Общий призовой фонд турнира составит 250 тыс. рублей. Проект реализует Национально-культурная автономия казахов области при грантовой поддержке губернатора, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Жумабай Раизов вырос в д. Благодатное Казанского района. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

В последнем бою во время спецоперации Жумабай и его подразделение противостояли превосходящим силам противника. Раизов получил тяжелое ранение, но продолжил руководить бойцами.

В декабре 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Золотую Звезду Героя России отцу Жумабая Раизова.