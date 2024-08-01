В Тюменской области количество предложений по суточной аренде дач увеличилось на 37 % за июль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 37 % увеличилось количество предложений по суточной аренде дач в Тюменской области за июль. При этом, в регионе она стала самой дорогой по Уральскому федеральному округу. Сутки в загородном жилье обходились в шесть тыс. рублей.

Средняя стоимость аренды дачи в Уральском федеральном округе составила 5 тыс. 700 рублей за сутки. Самые бюджетные варианты оказались в Югре – 5 тыс. рублей ровно, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель направления "Авито путешествия" Артем Кромочкин.

В целом по УФО за июль количество посуточного бронирования дач увеличилось более чем в 20 раз по сравнению с тем же месяцем 2023 г.

Оксана Корнеенкова