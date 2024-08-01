Тюменские земледельцы обмолотили 30 тыс. 324 гектара яровых и озимых культур
Экономика, 13:18 22 августа 2024
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
30 тыс. 324 га зерновых и зернобобовых культур обмолотили аграрии Тюменской области на 22 сентября. Обмолот яровых составляет 11 тыс. 169 га, озимых - 1 тыс. 197 га, гороха - 17 тыс. 958 га, сообщает региональный департамент АПК.
Общий объем зерна нового урожая - 37 тыс. 532 тонны. Средняя урожайность - 27 ц/га. Земледельцы собрали 5 тыс. 672 тонны картофеля и 3 тыс. 916 тонн овощей.