Более 2,6 млн обращений о кадастровом учете и регистрации прав обработали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2,6 млн обращений о кадастровом учете, регистрации прав и предоставлении сведений ЕГРН обработали в Тюменской области с января по июль 2024 года. Это на 36,5 % больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает региональное управление Росреестра.

Из общего числа всех заявлений 2 млн 442 тыс. 824 поданы на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Прирост по отношению к прошлому году составил 40,5 %.

Средний срок регистрации прав на недвижимость в июле составил 1,4 дня при подаче документов на бумажном носителе и 0,9 дня через электронные сервисы. Постановка на кадастровый учет производилась за 1,6 дня, в электронном виде в течение дня.