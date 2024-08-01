Новую линию для упаковки масла, сливок, йогуртов установит тюменский завод

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую линию для порционной упаковки масла, сливок, йогуртов и сметаны планируют запустить на ООО "Молочный завод "Абсолют". Предприятие может рассчитывать на определенные меры поддержки, сообщил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин во время рабочего визита на завод.

"Правительство региона готово поддерживать такие предприятия в их развитии и производстве продукции для социальных нужд. Ценно, что завод несет социальную ответственность, поставляет продукцию для детей", - отметил Картухин.

Тюменский "Абсолют" производит и поставляет молочную продукцию в соцобъекты и магазины региона. С Комбинатом школьного питания сотрудничество продолжается более 10 лет. На обеды школьники получают продукцию, обогащенную витаминами, микро- и макроэлементами.

Предприятие — участник национальных проектов "Производительность труда" и "Содействие занятости". По ФЗ "О социальной защите инвалидов" выполняет квоту по трудоустройству инвалидов, предоставляет места для несовершеннолетних в период летних каникул.

видео: t.me/Investtyumen72