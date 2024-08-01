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Александр Моор: Комсомол сыграл огромную роль в истории Тюменского региона

Общество, 19:21 22 августа 2024

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Комсомол сыграл огромную роль в истории нашего региона. Это отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем приветствии участникам торжественного приема главы города Тюмени в честь 105-й годовщины Тюменского комсомола 22 августа.

"Тысячи молодых людей приезжали сюда, чтобы стать участниками масштабного стратегически важного для нашего государства проекта, - подчеркнул Александр Моор. - Комсомольцы самоотверженно трудились на благо нашей страны. А сама организация стала настоящей школой жизни, помогла миллионам людей реализовать свой потенциал".

22 августа 1919 года в Тюмени состоялось первое собрание молодежи. Эта дата стала отправной точкой создания Тюменской комсомольской организации.

История тюменского комсомола – это история тысяч людей, которых объединяла одна масштабная цель – строительство нового советского общества всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять общественными делами на благо Родины.

2024 год, по словам главы Тюмени Максима Афанасьева, стал особенным для региона.

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"Этот год 80-летия Тюменской области, и именно в рамках празднования этого юбилей мы вспоминаем и гордимся комсомольцами, и теми людьми, благодаря которым наш регион сделал рывок. И это год 105-летия тюменского комсомола. Благодаря вам мы сформировали настоящую кузницу кадров, которая до сих пор способствует развитию и нашего региона, и нашей страны. Ваш пример очень важен и для нынешних поколений", - обратился Максим Афанасьев к собравшимся.

Председатель Общественной палаты Тюменской области первый секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ (1977- 1981 годы) Геннадий Чеботарев напомнил о роли комсомола в создании топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.

"Это один из важнейших результатов деятельности комсомола на всем его историческом пути, - заявил он. - Сегодняшняя встреча – это дань уважения ко всем поколениям комсомольцев, тем сотням тысяч юношей и девушек, которые приехали к нам по зову партии. Они возводили города, прокладывали трубопроводы, строили дороги. Важно передать славные традиции комсомола нынешним поколениям".

Празднование 105-летнего юбилея тюменского комсомола — это дань памяти славному прошлому комсомольской организации и выражение уважения тем, кто и сегодня стоит в рядах воспитателей молодежи в духе патриотизма, преданности и любви к родине.

Борис Олейник

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# Александр Моор , комсомол , Максим Афанасьев

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