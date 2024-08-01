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Тюменцам готовы дать субсидию для выхода на рынок Узбекистана

Экономика, 17:34 26 августа 2024

ИА "Тюменская линия"

Заявки на получение субсидии по выходам на рынок Узбекистана принимают от предпринимателей Тюменской области в центре поддержки экспорта. Средства имеют целевое направление, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

В рамках субсидии вам будут оказаны услуги: аренда и предоставление в субпользование производственно-складских помещений; регистрация юридических лиц на территории Узбекистана и открытие расчетных счетов с целью локализации производства и/или организации логистического склада.

По вопросам получения услуги обращайтесь в центр поддержки экспорта Центра "Мой бизнес": +7 922 048-83-57 - специалист центра поддержки экспорта Розалия Беломоина и вице-президент, +7 912 927-92-16 - директор центра внешне-экономической деятельности ТПП Тюменской области Екатерина Ульянцева.

Услуга оказывается в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".

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# национальный проект Международная кооперация и экспорт , ТПП Тюменской области , Узбекистан

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