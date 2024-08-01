Противодроновый комплекс представят в Тюмени на TNF EXPO

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Противодроновый комплекс представят в Тюмени на выставке TNF EXPO Промышленно-энергетического форума 16-19 сентября. Мобильный авианесущий комплекс проекта "КОБРА" — собственная разработка группы "ПРОМАВТО".

По информации организаторов форума, комплекс оснащен системой с тремя видами детекции, управляемыми искусственным интеллектом, спроектирован и изготовлен на собственных производственных мощностях компании в Нижнем Новгороде.

Новое решение обладает широкими перспективами в современных реалиях. Суть идеи заключается в нейтрализации угрозы со стороны БПЛА собственными дронами.

"Мониторинг воздушного пространства осуществляется одновременно радаром, акустикой и машинным зрением, которыми управляет искусственный интеллект. В комплексе применена система эшелонированной обороны, когда противодроновые комплексы устанавливаются на безопасном удалении вокруг защищаемого объекта. Это универсальная платформа с применением гражданских технологий для осуществления мониторинга воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов от угроз с воздуха", - пояснили разработчики.

Комплекс создан с учетом особенностей специфики работы компаний ТЭК. В частности, он может применяться при температуре от -50 С до +40 С, что особенно важно для районов Крайнего севера и приравненных к ним местностям, где локализуется немалая часть нефтегазовых предприятий.

Напомним, участниками TNF станут более 12 тыс. человек, заявки на стенды в TNF EXPO направили более 60 компаний.