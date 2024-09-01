Покорить очередные вершины знаний пожелал тюменским школьникам Александр Моор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День знаний в нашей стране – по-настоящему семейный праздник. Об этом, поздравляя земляков с началом нового учебного года, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В сопровождении родителей, бабушек и дедушек начинают свой новый этап в жизни первоклассники. Их в этом году у нас двадцать пять с половиной тысяч. Не менее ответственный и значимый период начинается и старшеклассников. Более одиннадцати тысяч одиннадцатиклассников встречают День знаний", - сказал глава региона.

Александр Моор отметил, что каждый год система образования региона прирастает новыми объектами. Только за прошедшие пять лет построено 32 новых школы и эта работа не останавливается. Школьники одерживают победы в олимпиадах и других интеллектуальных и творческих состязаниях. А по итогам прошедших экзаменов в Тюменской области впервые получен 91 стобалльный результат ЕГЭ.

"Дорогие школьники и студенты! Пусть этот учебный год станет для вас временем больших успехов, новых перспектив и возможностей. Желаю вам покорить очередные вершины знаний, а учителям и родителям – гордости за достижения детей, взаимопонимания, здоровья и благополучия", - обратился Александр Моор к учащимся.