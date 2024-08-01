Тюменцы смогут отдохнуть в Челябинске: ВТБ профинансировал там строительство аквапарка

| Фото: za-ural.ru | Фото: za-ural.ru

Банк ВТБ предоставил 3,6 млрд рублей сроком на 10 лет застройщику аквапарка "Большая вода" в Челябинске. Проект реализуется по программе льготного кредитования на строительство отелей в России.

Компания "Акватория" планирует до конца 2025 года запустить в Челябинске первый аквакомплекс "Большая вода". Его площадь составит более 37 тыс. кв. м. Комплекс расположится в центре города на ул. Братьев Кашириных и будет включать в себя 13 бассейнов, 13 водных аттракционов, отель 4* со 153 номерами общей площадью 11,4 тыс. кв. м.

"Существенный рост внутреннего спроса на путешествия по России объясняет интерес инвесторов к созданию качественной туристической инфраструктуры в регионах. Челябинская область обладает потенциалом для развития этого направления за счет своих уникальных природных особенностей: многочисленных озер, рек, горных и лесных массивов. Для реализации потенциала необходимо создание современной и удобной инфраструктуры для семейного отдыха. Одной из своих стратегических целей мы ставим поддержку значимых инфраструктурных проектов, подобных первому аквапарку в Челябинске", – отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

"Это знаковый проект для всего региона. Новый комплекс станет популярным местом для семейного отдыха, этому будет способствовать возведение четырехзвездочной гостиницы. Кроме того, мы надеемся, что современная инфраструктура станет центром притяжения для гостей со всего Урала", – прокомментировала представитель инвестора Ольга Футерман.