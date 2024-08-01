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Строительство дорожной петли в районе Ялуторовска завершат к октябрю

Экономика, 18:18 27 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство разворотной петли на 62 километре федеральной трассы Тюмень-Омск (Ялуторовский район) планируется завершить к 30 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на "Уралуправтодор".

Подъезд к селу Беркут на 57 километре ликвидируют - здесь демонтируют светофор и установят металлическое ограждение.

Движение автомобилей будет организовано через разворотные петли на 50,5 и 62 километрах трассы.

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# дорога , дорожное строительство , трасса Тюмень - Омск

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