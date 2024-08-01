Строительство дорожной петли в районе Ялуторовска завершат к октябрю
Экономика, 18:18 27 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Строительство разворотной петли на 62 километре федеральной трассы Тюмень-Омск (Ялуторовский район) планируется завершить к 30 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на "Уралуправтодор".
Подъезд к селу Беркут на 57 километре ликвидируют - здесь демонтируют светофор и установят металлическое ограждение.
Движение автомобилей будет организовано через разворотные петли на 50,5 и 62 километрах трассы.