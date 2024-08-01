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Губернатор Тюменской области контролирует модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в регионе

Губернатор, 21:36 27 августа 2024

информационныйцентр правительства Тюменской области | Фото: информационныйцентр правительства Тюменской области

Модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Тюменской области обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор группы компаний "Росводоканал" Антон Михальков.

В настоящее время ведется реконструкция Метелёвских водоочистных сооружений; завершается модернизация городских очистных сооружений канализации; продолжается подключение к городской централизованной системе водоснабжения населенных пунктов Тюменского муниципального района.

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