Тюменцы завоевали бронзу всероссийских стартов по гребному слалому

| Фото: Федерация гребного слалома Тюменской области | Фото: Федерация гребного слалома Тюменской области

Третье место в слаломе "3xК-1м" заняла команда юных тюменцев на первенстве России по гребному слалому среди спортсменов до 19 лет. Состязания прошли в Московской области. Тюменскую область представляли 11 спортсменов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Бронзовую награду завоевали тюменцы Артур Сибгатуллин, Дмитрий Антонов и Мирон Гейнбихнер.

"Мы гордимся ребятами, они хорошо показали себя в команде. Мы чуть не остались в шаге от третьего места пьедестала, но все переигралось в последние минуты в нашу пользу. Состязания были очень напряженными. Тюменские ребята регулярно занимали призовые места в первенствах России, но раньше у юношей был немного другой состав команды", - сказал председатель федерации гребного слалома Тюменской области Евгений Карзаков.

| Фото: Федерация гребного слалома Тюменской области | Фото: Федерация гребного слалома Тюменской области

Отметим, всего в соревнованиях приняли участие около 250 юношей и девушек из 17 регионов страны. Вне зачета выступили представители Казахстана.