Новый зерносушильный комплекс запустили в работу в Исетском районе

ИИЦ “Заря” ИИЦ “Заря”

Инвестиционный проект - зерносушильный комплекс реализовали в ООО "Животновод" Исетского района. Он уже принимает зерно нового урожая.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, в муниципалитете к обмолоту зерновых приступили 13 предприятий из 26. Обмолот зерновых и зернобобовых проведен на площади 4580 га, это 8% от плана.

Всего в Тюменской области обмолочено 34 тыс. 475 га зерновых и зернобобовых культур. Получено 91 тыс. 657 тонн зерна.