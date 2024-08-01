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Новый зерносушильный комплекс запустили в работу в Исетском районе

Экономика, 18:32 28 августа 2024

ИИЦ “Заря”

Инвестиционный проект - зерносушильный комплекс реализовали в ООО "Животновод" Исетского района. Он уже принимает зерно нового урожая.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, в муниципалитете к обмолоту зерновых приступили 13 предприятий из 26. Обмолот зерновых и зернобобовых проведен на площади 4580 га, это 8% от плана.

ИИЦ “Заря” ИИЦ “Заря” ﻿

Всего в Тюменской области обмолочено 34 тыс. 475 га зерновых и зернобобовых культур. Получено 91 тыс. 657 тонн зерна.

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# уборка урожая

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